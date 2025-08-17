‘อมรัตน์’ซัด สส.พรรคส้ม อภิปรายตัดงบ พศ. ชี้ขาดความรู้กิจทางศาสนา-ไม่กลั่นกรองคำพูด

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การอภิปรายตัดงบสำนักพุทธ โดยใช้ภาพหมู่สงฆ์กำลังกราบหนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน (พุทธคยา) เป็นภาพประกอบ ของสส. #พรรคประชาชน
ดิฉันไม่ได้วิจารณ์เนื้อหาหรือห้ามพูดเรื่องนี้ แต่วิจารณ์การเลือกใช้ภาษา เลือกลีลาท่วงทำนองน้ำเสียงกับประเด็นละเอียดอ่อนสุดๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในกิจทางศาสนา ไม่ระมัดระวังไม่กลั่นกรองคำพูดเมื่อต้องพาดพิงประเด็นความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ (เรื่องพื้นฐานที่วิญญูชนควรทราบ) จนสร้างดราม่าสร้างปัญหาตามมาให้คนกับฟังกลุ่มแมสที่มีพื้นความรู้ความเข้าใจที่ต่างกันมาก
ตามมาด้วยการขอโทษแบบฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่ เพื่อนฝูงตามแก้ตามอธิบายเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น ที่น่าผิดหวังเพราะการพูดนั้นไม่ได้ถูกปูพื้นด้วยถึงภาพกว้างเรื่องรณรงค์การปฎิรูปศาสนาให้คนเข้าใจมาก่อนหน้าเลย
เรื่องพวกนี้อย่าว่าแต่การอภิปรายในสภาเลย แม้แต่การพูดคุยส่วนตัวกับเพื่อนฝูงในชีวิตประจำวันก็ต้องระมัดระวัง