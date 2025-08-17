ศบ.ทก.แจงข้อเท็จจริงกรณี Michael B Alfaro อ้างไทยรุกล้ำดินแดน

เพจศูนย์เฉพาะกิจฯ ชายแดนไทย- กัมพูชา โพสต์ระบุว่า เรื่อง การตอบโต้ข้อกล่าวหาที่บิดเบือนเกี่ยวกับการรุกล้ำดินแดนของกองกำลังไทย
ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยบุคคลที่ใช้ชื่อว่านาย Michael B Alfaro กล่าวอ้างว่ากองกำลังทหารไทยได้รุกล้ำดินแดนและขัดขวางการสัญจรของประชาชนกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน นั้น ต่อมาได้ "ปิดกั้น" การเข้าถึง สะท้อนเจตนาไม่บริสุทธิ์
ศบ.ทก.ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
[1] ความน่าเชื่อถือของผู้กล่าวหา
จากการตรวจสอบ นาย Michael B Alfaro มิได้มีสถานะเป็นผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา และไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการ หรือ สื่อมวลชนใด ๆ ที่ได้รับการรับรอง บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพิ่งจัดตั้งในปีปัจจุบัน และยังมีข้อบกพร่องด้านความน่าเชื่อถือหลายประการ เนื้อหาที่เผยแพร่จึงไม่อาจถือเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานสื่อสากล แต่เป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลที่ปราศจากหลักฐานรองรับ
[2] การบิดเบือนข้อเท็จจริง
การนำเสนอที่ใช้ถ้อยคำฟันธง และกล่าวหาต่อประเทศไทยโดยตรง ไม่เพียงเป็นการละเมิดหลักการรายงานข่าวเชิงวิชาชีพ แต่ยังอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่สาธารณชนระหว่างประเทศ ศบ.ทก.เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน และไม่สามารถยอมรับได้
[3] จุดยืนของประเทศไทยที่ชัดเจน
กองทัพไทยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไม่เคยมีการรุกล้ำดินแดนและไม่เคยกระทำการที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน ภารกิจของกองกำลังไทยดำเนินไปภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ความระมัดระวังสูงสุด และยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการธำรงความสัมพันธ์ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านกับกัมพูชา แต่จะไม่ยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือการบิดเบือน ที่กระทบต่อเกียรติภูมิและความมั่นคงของชาติ
[4] ข้อเรียกร้องต่อสื่อมวลชน และประชาคมโลก
ศบ.ทก.ขอให้สื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว และใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวสารที่บิดเบือน ถูกนำไปขยายผลจนสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น
ศบ.ทก. ขอย้ำว่า ประเทศไทยยึดมั่นในหลักสากลแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติ แต่จะไม่ยอมให้ข้อมูลเท็จ การบิดเบือน หรือการยั่วยุใด ๆ มาบั่นทอนศักดิ์ศรีของชาติ ทั้งนี้ หากมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในลักษณะซ้ำซากหรือบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ ไทยจะพิจารณาดำเนินการตามกรอบกฎหมายและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและถึงที่สุด
พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ
โฆษก ศบ.ทก.ด้านความมั่นคง
16 ส.ค.68