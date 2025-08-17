สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันนี้เหตุการณ์ปกติ กองทัพตรึงกำลังรักษาอธิปไตยต่อเนื่อง

วันนี้ ( 17 ส.ค.) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ทั้ง 7 จังหวัด เหตุการณ์ปกติ กองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง 11 พื้นที่ และวางรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอธิปไตยของไทยไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามา
นายจิรายุ กล่าวย้ำว่า แม้ในขณะนี้ กัมพูชายังคงมีความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สร้างข่าวปลอม จ้างอินฟูลฯ จัดฉาก สร้างสถานการณ์ใส่ร้ายประเทศไทย จ้างวานบุคคลสมมติ จึงขอฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนและสื่อมวลชนที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบข้อมูลจากส่วนราชการ ก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อไป
ส่วนกรณีนายไมเคิล ล็อบบี้ยิสต์ ชาวอเมริกันที่อ้างตนว่าเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว ไปรายงานทางโซเชียลมีเดียที่ชายแดนกัมพูชานั้น หากตอบรับมาไทย ยืนยันพร้อมรับรองค่าใช้จ่ายและพาไปไลฟ์สดจุดแรก ที่บริเวณทุ่งกับระเบิดทันทีหากนายไมเคิล มาจริง!!