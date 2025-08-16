xs
กปน.หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวตั้งแต่คลองมหาชื้น -คลองเจริญราษฎร์ วันนี้ เวลา 22.00-05.00 น.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (16 ส.ค.) เวลา 22.00-05.00 น. กปน.หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อสำรวจท่อประธาน บริเวณถ.เทพารักษ์ ตั้งแต่คลองมหาชื้น ถึงคลองเจริญราษฎร์ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล