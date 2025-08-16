สปสช.เตือนสถานประกอบการอย่าหลงเชื่อ กรณีมีผู้แอบอ้างเรียกรับค่าดำเนินการช่วยเหลือให้ได้รับสินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้รับทราบข้อมูลว่ามีการแอบอ้างเรียกรับค่าดำเนินการในการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถได้รับสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2568 - 2569) จึงขอชี้แจงว่า การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ สปส.ไม่สามารถให้ความเห็นหรือแทรกแซงการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารได้ ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับ 6 ธนาคาร เพื่อช่วยสถานประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาการจ้างงาน กระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยวงเงินรวมของโครงการอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท สถานประกอบการที่สนใจขอสินเชื่อจะต้องขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และสามารถขอหนังสือรับรองการใช้สิทธิผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม
นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเน้นย้ำว่า สปส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาสินเชื่อของแต่ละธนาคารตามโครงการดังกล่าว และการออกหนังสือรับรองแก่สถานประกอบการเพื่อยืนยันสิทธิ การเข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการจะต้องยื่นขอหนังสือรับรองผ่านระบบ E-Service เท่านั้น ทั้งนี้ หากสถานประกอบการพบเห็นการแอบอ้างว่าสามารถประสานงานสำนักงานประกันสังคม ให้การช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการดังกล่าวได้ โปรดแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง