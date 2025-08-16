จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวัง-ผลักดันช้างป่ากลับเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ​

นายอรรณพ บัวนวล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว รายงานว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้น
เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วและอาสาสมัครในพื้นที่ได้ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้มีการปฏิบัติงานในหลายจุด ดังนี้
บ้านจันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ เจ้าหน้าที่ชุดที่ 11 ได้ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่า เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาในพื้นที่ของชุมชน
บ้านทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว เจ้าหน้าที่ชุดที่ 12 พบช้างป่าจำนวน 4 ตัว ในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน จึงได้ดำเนินการผลักดันช้างทั้งหมดให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าอย่างปลอดภัย
บ้านวังกระแพร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน เจ้าหน้าที่ชุดที่ 19 พบช้างป่าจำนวน 10 ตัว ในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเช่นกัน และได้ร่วมกันผลักดันช้างกลับเข้าป่าได้สำเร็จ
บ้านเขาตะแบก ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน เจ้าหน้าที่ชุดที่ 20 ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่า เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน
การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าเพื่อความปลอดภัยของทั้งช้างป่าและชาวบ้านในพื้นที่