มทภ.2 เป็นประธานมอบบ้านโครงการ"กองทัพภาคที่ 2 ปันสุขไม่รู้จบ บ้าน วัด โรงเรียน สานสายใยแห่งโอกาส"

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบบ้าน, ห้องน้ำ, อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ "กองทัพภาคที่ 2 ปันสุขไม่รู้จบ บ้าน วัด โรงเรียน สานสายใยแห่งโอกาส" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่บ้านกู่แก้ว ม.7 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายอำภอกู่แก้ว คณะ พสบ.ทภ.2 และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
โดยเป็นการสร้างบ้าน 1 หลัง มอบให้ นางสาวสมภาร บุษราคัม บ้านเลขที่ 321 ม.7 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี, ซ่อมห้องน้ำ 1 ห้อง มอบให้ แม่น้อย ดีอันจัน บ้านเลขที่ 121 หมู่ 2 ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบ้านซำป่ารัง และโรงเรียนบ้านซำป่าหัน ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
กองทัพภาคที่ 2 โดยมณฑลทหารบกที่ 24 ได้จัดชุดช่างร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมสร้างจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณร่วมสมทบทุน "โครงการกองทัพภาคที่ 2 ปันสุขไม่รู้จบ บ้าน วัด โรงเรียน สานสายใยแห่งโอกาส" ประจำปี 2568 ด้วยปณิธานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน สร้างและซ่อมแซมบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้ "เพราะทุกเจตจำนงของท่านล้วนมีค่ามีความหมายอย่างยิ่ง"