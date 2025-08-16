‘ภูมิธรรม’มอบหมาย ‘ทวี-เดชอิศม์’ลงพื้นที่ จชต.แถลงจับยาไอซ์กว่า 900 กก.

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อแถลงผลการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อ.ยะลา จ.ยะลา โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้แทน ผอ.ป.ป.ส. ภาค 9 ร่วมแถลงข่าว
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ขอชื่นชมการทำงานของฝ่ายความมั่นคงที่ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน นำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้ โดยรายแรกเป็นการนำยาเสพติดจากชายแดนบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเป้าหมายอยู่ที่ตากใบ ยาไอซ์ 900 กิโลกรัม รายที่ 2 เป็นการขยายเครือข่ายจากการจับยาไอซ์เมื่อครั้งที่แล้ว และยังมีทรัพย์สินอยู่จึงนำมาสู่การยึดทรัพย์
"รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและเราจะแก้ให้ครบทุกวงจร ซึ่งรวมถึงกระท่อมและกัญชา ที่ตอนนี้ไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง แต่ทั้งสองสิ่งก็เป็นภัยกับประชาชน จึงต้องขอชื่นชมผลงานของกองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน. ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เราจะไม่ปล่อยให้ยาเสพติดมาทำร้ายประชาชนอีก เพราะหากยาเสพติดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน นอกจากทำให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายแล้ว ยังจะไปก่อให้เกิดความไม่สงบในภาคใต้แล้วก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกด้วย" พ.ต.อ.ทวี กล่าว
นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับต้นๆ ของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดและประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ในการกวาดล้างเครือข่ายขบวนการยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป.ป.ส. DSI สาธารณสุข ตามที่ได้ประกาศปฏิบัติการ "No Drugs No Dealers สู่ Zero Drugs Thailand" ประเทศไทยต้องปลอดยาเสพติด ต้องไม่มีทั้งผู้เสพ และผู้ค้า
"ดังนั้นเมื่อเราจับได้เราก็ต้องย้อนไปที่ต้นทางให้ได้ว่า มาจากไหน มาอย่างไร แล้วปลายทางไปจบที่ใคร ต้องขุดรากถอนโคนขบวนการนี้ให้ได้ทั้งหมด จึงขอฝากไปยังขบวนการค้ายาเสพติดทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เบื้องหน้าหรือผู้สมคบว่า ต่อไปนี้ถ้ายังไม่เลิก ก็จะอยู่แบบปกติสุขในประเทศไทยไม่ได้เลยอย่างเด็ดขาด" นายเดชอิศม์ กล่าว