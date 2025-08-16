ส.คนตาบอดฯ ขอบคุณ"ส.ส.เท้ง"ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ปมอภิปรายซัดรัฐจัดงบแบบหูหนวกตาบอก

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า
ตามที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำ “หูหนวก” “ตาบอด” เพื่อเปรียบเปรยในเชิงลบระหว่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568 สมาคมฯ เห็นว่าการใช้ถ้อยคำลักษณะดังกล่าว แม้มิได้มีเจตนาร้าย แต่ย่อมส่งผลกระทบต่อทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ และอาจเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการออกมาแสดงความเสียใจและน้อมรับข้อเสนอแนะของสมาคมฯ ผ่านการแสดงความเห็นอย่างรวดเร็วในเพจของสมาคมฯ ซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคนพิการ อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เห็นว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างบรรยากาศทางสังคมที่เป็นบวกต่อคนพิการอย่างแท้จริง ควรมีการ ถอนถ้อยคำดังกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง อธิบายเจตนารมณ์ต่อสื่อมวลชน เพื่อยืนยันถึงความมุ่งหมายที่สร้างสรรค์ และช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการในสังคม
สมาคมฯ ยืนยันว่า การออกแถลงการณ์มิได้มีเจตนาทางการเมือง หรือมุ่งโจมตีบุคคลใด แต่เป็นการทำหน้าที่ขององค์การคนพิการระดับชาติ ที่ต้องยืนหยัดเพื่อสิทธิ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของคนตาบอดและคนพิการทุกคน การเน้นย้ำเรื่องการใช้ภาษาที่เคารพและไม่สร้างอคติ เป็นไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่สร้างสรรค์ในสังคมไทย
สมาคมฯ ขอความกรุณาจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ ให้มีความเป็นกลาง เข้าใจซึ่งกันและกัน และใช้ถ้อยคำที่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติในสังคมไทย