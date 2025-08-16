'พระครูรัตนปัญญาวิเทศ'โต้ สส.พรรคส้ม ปมนิตยภัตพระ ถามกลับเงินเดือน สส.คุ้มค่าหรือไม่

เพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนา แชร์ข้อความของ พระครูรัตนปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ในฐานะเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา โพสต์ระบุว่า แถลงการณ์เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาตอบโต้การบิดเบือนเฉพาะกรณีเรื่องนิตยภัตพระสงฆ์
ตามที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน นายภัณฑิล น่วมเจิม ได้อภิปรายในที่สภา กล่าวหาว่า “เงินนิตยภัตเป็นเงินเดือนพระ และเป็นการนำภาษีของประชาชนไปเลี้ยงพระสงฆ์” นั้น เป็นถ้อยคำที่ขาดความเข้าใจและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา และศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
ข้อเท็จจริงคือ
1. นิตยภัตมิใช่เงินเดือนพระ แต่เป็นธรรมเนียมโบราณที่รัฐและราชสำนักไทยสืบทอดมาเพื่ออุปถัมภ์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระธรรม มิใช่ค่าตอบแทนเชิงอาชีพ แต่คือการค้ำจุนพระศาสนา
2. พระสงฆ์และวัดคือรากฐานของชุมชนไทย ทำหน้าที่สอนศีลธรรม เป็นโรงเรียนแห่งคุณธรรม เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม และเป็นที่พึ่งทางใจยามทุกข์ยาก
3. รัฐธรรมนูญไทยกำหนดให้ทำนุบำรุงทุกศาสนา งบประมาณที่จัดสรรให้พระพุทธศาสนาก็เป็นไปตามความจริงของสังคมที่พุทธศาสนิกชนมีอยู่กว่าร้อยละ ๙๐
การเหมารวมว่าพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นภาระของแผ่นดิน จึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
ขอสะท้อนคำถามกลับไปยังผู้ที่กล่าววาทะกรรมดังกล่าวว่า
“เมื่อท่านเห็นว่านิตยภัตไม่คุ้มค่า แล้วเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนจ่ายให้นั้น คุ้มค่ากับศีลธรรม คุณธรรม และประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองหรือไม่?”
การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มิใช่การเลี้ยงพระ แต่คือการลงทุนในศีลธรรมของสังคมไทย หากวันหนึ่งวัดและพระสงฆ์หายไปจากผืนแผ่นดิน ความเป็นไทยก็จะสลายตามไปด้วย ให้เข้าใจตามนี้ อย่าพูดเอามัน มีสติปัญญา เป็นถึง ส.ส. ผู้แทนประชาชน ต้องทำให้ประชาชนเขามั่นใจในความดีของคุณ ไม่ใช่เลือกคุณมาทำร้ายสถาบันหลักของประเทศ หรือคุณมีแค่สมองกลวงๆ แต่ข้างในมีแต่ลม ยังต้องมีแถลงการณ์อีกหลายประเด็น
ที่จริงไม่อยากพูดเยอะ ถ้าคุณไม่รู้จริง เงียบดีที่สุด แต่พอพูดเสร็จ ประชาชนเขารู้ว่าคุณเก่งแต่ระรานคนอื่น ตอนนี้คุณก็เตรียมรับผลของการพูดร้ายต่อ พระพุทธศาสนา จากพระสงฆ์ทั่วโลกก็แล้วกัน คุณจะน่วมเจิม เหมือนนามสกุล อย่างไม่มีชิ้นดี
พระครูรัตนปัญญาวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมือง แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในฐานะเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา