xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพบกเตรียมนำสื่อ ตปท.ลงพื้นที่จริงสัปดาห์หน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่า ไม่มี lobbyists ครับงานนี้

กองทัพบก เตรียมนำสื่อสำนักข่าวต่างประเทศ ลงพื้นที่จริงสัปดาห์หน้า
สื่อจริง สำนักข่าวจริง !! ( Ex. Reuters, AFP… )

เพื่อเล่าเรื่องจริง สู่นานาชาติ