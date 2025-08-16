ยอด นทท.ต่างชาติเที่ยวไทย 8 เดือน ทะลุ 20 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 9 แสนล้าน

รัฐบาล เผยสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ส.ค.68 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ทั้งสิ้น 20,197,119 คน สร้างรายได้ประมาณ 937,653 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย รัสเซีย และเกาหลีใต้ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มตลาด เนื่องจากเป็นช่วง Summer Holiday วันหยุดต่อเนื่องของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการท่องเที่ยวหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติศาสนกิจภายในประเทศของชาวอิสราเอล ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 627,339 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 41,529 คน
รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการและความปลอดภัย เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน