กองทัพบกจัดส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ประเมินสภาพจิตใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดน

ทีม M-MCATT รพ.ค่ายสุรนารี นำโดย พ.ท.จักรพงษ์ เครือเจริญ เข้าพื้นที่ประเมินสภาพจิตใจกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม พื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จำนวน 3 ฐานปฏิบัติการ มีกำลังพลเข้ารับการประเมิน จำนวน 35 นาย ผลปรากฏว่า กำลังพลทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์สีเขียว คือ มีความเสี่ยงต่ำ
โดย ทีม M-MCATT รพ.ค่ายสุรนารี ได้พูดคุย พร้อมมอบการ์ดให้กำลังใจจาก นร.รร.มารีย์วิทยา ให้แก่กำลังพลทุกนาย
ขณะที่มีกำลังพลบางนาย เกิดความกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของมารดา ซึ่งรักษาอยู่ที่ ICU รพ.ศรีสะเกษ จึงได้รายงานให้ ผบช. ทราบเพื่อขอแนวทางการปฏิบัติตามลำดับต่อไป
ด้านทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดจุฬาโลกมหาราช ได้ร่วมกับ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เข้าทำการประเมินสุขภาพจิต หน่วย ร.13 พัน.1 ณ ฐานปฏิบัติการ ลำดวนทอง ซึ่งมีจำนวนยอดกำลังพลเข้ารับการประเมินทั้งหมด 43 นาย
ในส่วนทีม รพ.สนาม ส่วนแยก 1 ได้ลงพื้นที่ ให้วัคซีน กำลังพล 105 นาย จากหน่วย พัน.ร. RDF
ณ ฐานวัดป่าห้วยหลวงคีรีธรรม และกำลังพลจากหน่วย ม.พัน.21 ณ ฐานปฏิบัติการวัดน้ำยืน จำนวน 35 นาย ทั้งนี้ยังได้ ทำการประเมินสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง ให้แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติภารกิจ ชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อเป็นการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจกำลังพลอย่างใกล้ชิด