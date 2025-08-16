xs
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ส.ค.68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



รางวัลที่ 1 : 994865
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 994864 , 994866
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 602 , 247
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 834 , 989
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 63