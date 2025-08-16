รมว.ดีอี ให้กำลังใจ 928 เยาวชนโครงการ 'ODOS Summer Camp' ลุยศึกษาสถาบันชั้นนำ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ ODOS Summer Camp (ODOS Summer Camp Orientation Day) และมอบโอวาทให้กับน้อง ๆ เยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 928 คนจาก 878 อำเภอ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร
โดย นายประเสริฐ กล่าวว่า รัฐบาลในนามของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะขยายโอกาสให้กับเด็กไทยทุกกลุ่มในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่า เยาวชนไทยทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะเติบโตและสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นโครงการ ODOS Summer Camp ค่ายแห่งโอกาสภาคฤดูร้อน จึงไม่เพียงแต่มอบความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับน้อง ๆ แต่ยังช่วยปลูกฝังความมั่นใจ เปิดมุมมองใหม่ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจและมิตรภาพที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
"รัฐบาลขอเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนทุกคน และขอให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในทุกด้าน ซึ่งโอกาสที่น้อง ๆ ได้รับจะเป็นต้นทุนที่มีค่าสำหรับการดำเนินชีวิต และขอให้กลับมาส่งต่อและแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้อง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์พลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยต่อไป" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กล่าว
ภายในกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ ODOS Summer Camp น้อง ๆ ทุกคนได้ร่วมรับฟังเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างแดนจาก ผศ.ดร.ณัฐพล ในหัวข้อ 'Inspiration Talk by พี่พอล' รับทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการจาก ดร.วาริน และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถแบ่งปันความรู้กลับสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับการถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในต่างประเทศทั้งจากผู้แทนสถานทูต หน่วยงานรัฐและเอกชนตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน นอกจากนี้ น้อง ๆ ทุกคนยังได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับความรู้ พร้อมเปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ณ คูโบต้าฟาร์ม ศูนย์ EEC Automation Park และโครงการ Thailand Digital Valley
สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ ODOS Summer Camp แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม ส่วนรอบที่สองจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคมนี้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการ ODOS Summer Camp ค่ายแห่งโอกาสภาคฤดูร้อน ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก ODOS Summer Camp