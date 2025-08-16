ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนระดับน้ำคลองเวฬุเพิ่มสูง พื้นที่ ต.วังสรรพรส เตรียมรับน้ำล้นตลิ่ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ จังหวัดจันทบุรี ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองเวฬุ พบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำจะล้นตลิ่ง และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำข้างต้น ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
โดย ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน CellBroadcast แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง