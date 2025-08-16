"พลายขุนศึก"ช้างป่าเขาใหญ่ถูกไฟซ็อต คาดออกหากินกลางดึกแล้วใช้งวงดึงโดนสายไฟ​

วันนี้ (16 ส.ค.) เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง ว่าพบช้างป่าเสียชีวิตในพื้นที่
หลังได้รับแจ้ง นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้นำเจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 1 เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบซากช้างป่าเพศผู้ ทราบชื่อภายหลังคือ "พลายขุนศึก" (รหัสประจำตัว KY-Z1-KY01-008) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งาปลี" สภาพศพมีร่องรอยถูกไฟฟ้าช็อต โดยมีสายไฟฟ้าพันติดอยู่ที่ปลายงวงและบริเวณปาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า พลายขุนศึกน่าจะออกหากินในช่วงเวลากลางคืน และอาจใช้งวงดึงโดนสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าบ้านชาวบ้าน จนทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตดังกล่าว
ขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ประสานงานกับสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เพื่อเข้าตรวจสอบและชันสูตรซากช้างอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครออกลาดตระเวนและผลักดันช้างป่าให้อยู่ในพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นช้างป่าออกนอกพื้นที่ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที หรือโทรศัพท์สายด่วน 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง