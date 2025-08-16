xs
ช่วงบ่าย กทม.หลายพื้นที่ฝนเล็กน้อย - ปานกลาง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (16 ส.ค.) เวลา 13.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อย - ปานกลางเขตบางกะปิ ประเวศ สะพานสูง ลาดกระบัง หนองจอก คลองสามวา เคลื่อนทิศตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุด 1 ช.ม. เขตประเวศ 3.5 มม.