‘หมอตุลย์’ตั้งข้อสังเกต 3 ข้อ ตอกย้ำ‘อุ๊งอิ๊ง’กระทำการไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ

นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก ระบุว่า ก่อนศาล รธน.จะพิพากษาคดีนายกฯ แพทองธารว่า ขาดความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ผมขอตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. นายกฯแพทองธาร โทรคุยกับนายฮุนเซ็น ผู้มีอำนาจตัวจริงของประเทศกัมพูชา ในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะนายกรัฐมนตรีประเทศไทยกันแน่? เมื่อพิจารณาจากเนื้อความโดยรวมแล้ว ไม่ใช่การพูดคุยส่วนตัว แต่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติทั้งสิ้น
2. การจะเจรจากับผู้มีอำนาจของประเทศอื่น ที่กำลังมีความขัดแย้งกัน ควรเป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการ และโปร่งใส มีผู้ร่วมในการเจรจาทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายความมั่นคงและต่างประเทศ ใช้การประชุม Video call จากทำเนียบ มีการบันทึกทั้งสองฝ่าย
3. เนื้อความที่นายกฯแพทองธาร เจรจากับนายฮุนเซ็น มีเนื้อความที่ด้อยค่าแม่ทัพภาคที่สองของไทย และเอายุทธวิธีทางทหาร เช่นการปิดด่าน ไปเปิดเผย และตกลงที่จะทำตาม ในทางที่จะเกิดความเสียหายต่อชาติ
ซึ่งหากผู้อื่นดำรงตำแหน่งนายกฯ สมควรติดต่อนายฮุนเซ็นอย่างเป็นทางการ และคงไม่มีนายกฯคนใดเจรจาความที่เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของชาติเช่นนั้น
ทุกท่านคงเห็นตรงกันว่า นายกฯแพทองธาร ได้กระทำการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ และผิดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่อไป
จึงสื่อสารมาเพื่อโปรดพิจารณา
ด้วยความห่วงใยชาติ
ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
#ผู้นำต้องซื่อสัตย์สุจริต