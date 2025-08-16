“หมอวรงค์”ฟันธง“อุ๊งอิ๊ง”ไม่ไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #คิดว่าอุ๊งอิ๊งไม่ไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ
หลังจากที่ได้อ่านคำชี้แจง ของอุ๊งอิ๊งต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคลิปเสียงที่คุยกับฮุนเซน ผมประเมินว่า อุ๊งอิ๊งไม่น่าจะกล้าไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตน ในวันที่ 21 สิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยมีเหตุผล
1.คำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ อ่านดูแล้วซับซ้อน บางช่วงตรรกกะย้อนแย้ง ถ้าอุ๊งอิ๊งไปชี้แจงด้วยตนเอง เมื่อศาลซัก อาจจะเป๋ไปไม่เป็น
2.คำชี้แจงต่อศาลหลายช่วง ข้ามข้อเท็จจริง และเอาความจริงมาพูดไม่หมด ถ้าศาลท่านฟังคลิปจริง จับประเด็นได้ และเอาข้อเท็จจริงมาซักถาม จะยิ่งไปกันใหญ่
3.คำชี้แจงนี้น่าจะมีคนเขียนให้ เป็นไปได้อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อุ๊งอิ๊งคิดจริงๆ ซึ่งเป็นผู้เจรจาเอง มันจึงยากแก่การท่องจำ และมีโอกาสผิดพลาดสูง
เมื่อผมอ่านคำชี้แจงของอุ๊งอิ๊งแล้ว ประกอบกับได้ฟังคลิปเสียงเจรจา วิเคราะห์น้ำเสียง ซึ่งสะท้อนถึงเจตนาของการพูดคุย ผมขอฟันธงเลยว่า อุ๊งอิ๊งไม่ไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง แต่ถ้าอุ๊งอิ๊งไปชี้แจงด้วยตนเอง ต้องถือว่า อาจจะมีอะไรดีที่อยู่ในใจก็ได้