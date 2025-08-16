“พุทธิพงษ์”ชี้การทำหน้าที่ผู้นำประเทศ ไปเจรจาพูดคุยใดก็ตามต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มาตรฐานของคนไทยสู่สายตาชาวโลก…
การดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะตำแหน่งระดับสูงอย่างเช่นรัฐมนตรีหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบความรอบคอบที่ต้องมีต่อหน้าที่ และต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ การเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตลอด 24 ชั่วโมงตลอดเวลา เพราะคุณคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้นการที่ทำหน้าที่ผู้นำประเทศ ควรต้องทำทุกวันทุกเวลาทุกนาทีภายใต้ความรอบคอบ การที่จะไปเจรจาพูดคุยใดๆก็ตาม คุณต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบ ความเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศตลอดเวลา ดังนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีสามัญสำนึกความคิดที่รอบคอบกว่าบุคคลปกติทั่วไป ยิ่งกว่านั้นการที่ไปพูดคุยสนทนากับผู้นำประเทศยิ่งต้องมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและรอบคอบอย่างมาก คำพูดของคุณนั้นสามารถจะทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองเกิดความได้เปรียบ หรือความเสียเปรียบในกลไกของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะคุณคือผู้นำประเทศ ยิ่งด้วยแล้วคู่สนทนาเป็นผู้นำซึ่งเป็นประเทศที่มีการรุกรานหรือมีความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนมีการประจัญหน้ามีความขัดแย้งกันในเชิงพื้นที่ในสถานการณ์ในขณะนั้นด้วยแล้ว ทุกคำพูดที่มีการสนทนาจะนำไปสู่ความได้เปรียบ เสียเปรียบหรือแม้กระทั่งทำให้เสียยุทธศาสตร์ในการปกป้องอธิปไตย ความเหมาะสมและวุฒิภาวะในการปฏิบัติของผู้นำประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
จะเห็นได้ว่าไม่มีผู้นำประเทศใดในโลกที่จะมีการเจรจาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพราะมันจะสะท้อนและมีผลเสียกับประเทศของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานและเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้ที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งผู้บริหาร ฝ่ายการเมืองต่อไปในอนาคต เหตุผลต่างๆที่รับฟังเพื่อหักล้างจากสิ่งที่เกิดขึ้น ผมเชื่อว่าการใช้การเจรจาเป็นสิ่งที่ดี รูปแบบเทคนิคการเจรจามีมากมายหลายรูปแบบสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นทางออกที่ดีกว่านี้ได้อีกมากมาย สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องของคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว ที่จะต้องเดินเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบและเป็นมาตรฐานที่สำคัญของประเทศไทยและคนไทย หรือเยาวชนไทยในอนาคตต่อไปว่าเราจะเดินต่อไปแบบไหน สำคัญที่สุดคือเราคนไทยอยากจะให้นานาชาติมองเราอย่างไร? อยู่ที่เราจะวางตัวเองและมาตราฐานของเราอย่างไรในสายตาชาวโลก!
