คณะทูต 33 ประเทศเดินทางถึงอุบลฯ แล้ว จ่อลุยศรีสะเกษดูความจริงกัมพูชาใช้ทุ่นระเบิดละเมิดอนุสัญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจศูนย์เฉพาะกิจฯ ชายแดนไทย - กัมพูชา โพสต์ระบุว่า คณะทูต 33 ประเทศ เดินทางถึงอุบลแล้ว
เตรียมลุยศรีสะเกษ ดูความจริง "กัมพูชาใช้ทุ่นระเบิด" ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา