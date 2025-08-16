ปภ.เตือนแม่น้ำสายใกล้ล้นตลิ่ง ส่ง Cell Broadcast เตือน 4 ชุมชนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.และจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำสายพบว่าที่สถานีโจตาดา เมียนมา ระดับน้ำสูงขึ้น และที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 พบว่าระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขอให้ผู้อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสาย ได้แก่ (1) ชุมชนสายลมจอย ม.1 ต.เวียงพางคำ (2) ชุมชนเกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย (3) ชุมชนไม้ลุงขน ต.แม่สาย (4) ชุมชน เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน CellBroadcast แจ้งเตือนไปพื้นที่ 4 ชุมชน
ชุมชนสายลมจอย ม.1 ต. เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ชุมชนเกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ชุมชนไม้ลุงขน ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ชุมชนเหมืองแดง ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย