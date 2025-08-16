xs
“วรงค์”โพสต์ถามใครสนับสนุนทำรั้วเขตแดนไทย-กัมพูชา ขอเสียงด้วย!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ใครสนับสนุนทำรั้วเขตแดนไทย-กัมพูชา ขอเสียงด้วย!!!!