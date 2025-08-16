"อดีต ส.ว.สมชาย"แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวลือทางลบต่อองค์คณะตุลาการ ปมบินไปอินเดียทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม
#ความจริง
ขออนุญาตใช้พื้นที่สื่อสารข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ท่ามกลางการปล่อยข่าวลือในทางลบ
เสียหายต่อองค์คณะตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาคดีคลิปหลุด แพทองธาร ชินวัตร-ฮุนเซน ที่มีการโจมตีว่า มีการบินไปอินเดียเพื่อกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น“ไม่เป็นความจริง”โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจน ตามที่ปรากฏในเว็ปไซด์ศาลรัฐธรรมนูญถึงการเดินทางไปประเทศอินเดียของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และองค์คณะบางส่วนในโครงการอบรมหลักสูตร“ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระดับอำนวยการ(สศอ.)รุ่นที่1ที่เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัญอินเดีย ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2568 โดยมีการเยี่ยมคารวะประธานตุลาการศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอินเดียรวมทั้งศึกษาดูงานศาลสูงสุด มหาวิทยาลัยกฎหมายเดลี และเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย
ส่วนตัวผมยืนหยัดเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นหลักให้กับบ้านเมืองมาตลอด ทั้งในฐานะผู้ที่เคยยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในหลายกรณี ทั้งเป็นผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้แก้ต่าง พยานในคดี ฯลฯ อาทิ
:การยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการร่างใหม่ทั้งหมด
:การยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้อดีตนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
การยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้บุคคลยุติล้มล้างการปกครอง
:การเป็นถูกยื่นร้องว่า ขาดคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ2550
:การยื่นคำชี้แจงแก้ต่างต่อศาลรัฐธรรมนูญในฐานะอดีตเลขานุการวิปสนช.กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
ซึ่งในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในหลายคดี ไม่ได้ออกมาตามใจผู้ร้อง
แต่ทุกคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตนขององค์คณะในแต่ละคดีนั้น
ล้วนเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นหลักสำคัญให้กับบ้านเมือง
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และมีคุณค่ายิ่งในหลักนิติธรรมนิติรัฐ
ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวผมจึงไม่เชื่อในข่าวลือในทางเสียหาย
ที่มีการปล่อยออกมาในช่วงนี้ เพื่อดิสเครดิตองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ
จึงอยากเรียนเสนอข้อเท็จจริงในส่วนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐอินเดีย
ตามที่แนบ เว็บไซด์ของศาลรัฐธรรมนูญให้ทุกท่านตรวจสอบได้นี้ครับ
https://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/sub.php?nid=18900
ส่วนตัวยืนยันและเชื่อมั่นในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่29 สค นี้
ว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทุกท่าน จะมีคำวินิจฉัยที่ยึดหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติแน่นอนครับ
ด้วยความเคารพในศาลรัฐธรรมนูญและเชื่อมั่นในหลักนิติธรรม
สมชาย แสวงการ
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
16 สค 2568
หมายเหตุ :การนำเสนอข้อมูลนี้เพื่อประกอบความเข้าใจในการติดตามคดี
ขอความกรุณาทุกท่านอย่าวิพากษ์วิจารณ์ใดๆที่ละเมิดอำนาจศาลและกระบวนการยุติธรรมด้วยครับ