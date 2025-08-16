สถานการณ์ชายแดนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้านี้ เหตุการณ์ปกติ

วันนี้ (16 ส.ค.) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ทั้ง 7 จังหวัด เหตุการณ์ปกติ โดยกองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง 11 พื้นที่ และวางรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอธิปไตยของไทยไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามา
โดยวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะนำคณะทูต จากสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยจำนวน 34 คน จาก 34 ประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 2 คน รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 20 สำนักข่าว และสื่อท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ เพื่อสังเกตการณ์การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่พลเรือนจากเหตุการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาด้วยตนเอง