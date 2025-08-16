xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.20 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,250.00 บาท ขายออกบาทละ 51,350.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,225.08 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,150.00 บาท