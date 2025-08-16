“เทพไท”เชื่อ 21 ส.ค.เป็นวันที่“อุ๊งอิ๊ง”กำหนดอนาคตตัวเอง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า 21 ส.ค. อุ๊งอิ๊ง กำหนดอนาคตตัวเอง
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการไต่สวนสืบพยานในคดีคลิปเสียงหลุดของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 โดยการกำหนดให้นางสาวแพทองธาร และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าไต่สวนสืบพยานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด มีการวิพากษ์วิจารณ์ และวิเคราะห์ว่า ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ นางสาวแพทองธาร จะเดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่
มีผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องนี้จากนางสาวแพทองธาร แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ นางสาวแพทองธารได้ส่งยิ้ม ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น ซึ่งการที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้วันที่ 21 สิงหาคมเป็นวันไต่สวนสืบพยาน นับว่าเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับคดีคลิปหลุดของนางสาวแพทองธาร เพราะ
1.วันที่ 21 สิงหาคม เป็นวันเกิดของนางสาวแพทองธาร ถือว่าเป็นวันที่มีความหมาย และเป็นวันสำคัญในชีวิต ซึ่งนางสาวแพทองธาร ได้เปรยกับผู้สื่อข่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญนัดวันไต่สวนสืบพยานตรงกับวันเกิดพอดี
2.ถ้านางสาวแพทองธาร ตัดสินใจไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไต่สวนสืบพยานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ก็น่าจะเป็นการใช้สิทธิ์และเป็นการให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะเสี่ยงต่อการไต่สวนสืบพยาน เพราะอาจจะถูกซักไซ้ไล่เรียงจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งนางสาวแพทองธารไม่มีประสบการณ์ หรือวุฒิภาวะในการตอบคำถามเพียงพอ การพูดหรือสอบถามไต่สวนแบบสดๆ อาจจะพลาดหรือแสดงจุดอ่อนได้
3.นางสาวแพทองธาร อาจจะใช้วิธีการยื่นเป็นเอกสาร เพื่อที่จะป้องกันความผิดพลาด มีการไต่สวนสืบพยานโดยใช้วิธีการยื่นเอกสารประกอบ มีความสมบูรณ์มากกว่า และเป็นสิทธิ์สามารถทำได้
4.นางสาวแพทองธาร อาจตัดสินใจครั้งสำคัญ ใช้วันเกิดคือวันที่ 21 สิงหาคม ที่ศาลนัดไต่สวนสืบพยาน เขียนใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปิดเกมในคดีนี้ ไม่ให้ยืดเยื้อต่อไป และมีผลผูกพันกับอนาคตทางการเมืองของนางสาวแพทองธารในอนาคต
ผมเชื่อว่าวันที่ 21 สิงหาคมนี้ เป็นวันที่มีความหมายทางการเมือง และเป็นวันสำคัญต่ออนาคตทางการเมืองของนางสาวแพทองธาร เชื่อว่าคงจะมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สำคัญ ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้แน่นอน