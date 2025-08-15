xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 7.25 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48320.80 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1259.42 จุด ปรับลง 7.25 จุด หรือ 0.57% มูลค่าการซื้อขาย 48320.80 ล้านบาท