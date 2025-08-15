xs
“ปานเทพ”เผยชาวกัมพูชาลักลอบเข้าไทยต่อเนื่อง เหตุกลับไปแล้วลำบาก ไม่มีงานทำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ชาวกัมพูชาพยายามลักลอบเข้าไทยต่อเนื่อง เหตุกลับไปกัมพูชาแล้วลำบาก ไม่มีงานทำ ไม่มึรายได้