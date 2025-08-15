xs
UNODC แฉ‘สีหนุวิลล์’เป็นศูนย์กลางการฉ้อโกงทางไซเบอร์ใหญ่สุดในกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกองทัพอากาศไทย โพสต์ระบุว่า เปิดรายงาน UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) หรือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ระบุว่า

1. ‘สีหนุวิลล์’ เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา
2. ‘ปอยเปต’ เป็นฐานยุทธศาสตร์ เพื่อพยายามแทรกซึมเข้ามาในไทย
โดยมีการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมาก และมีความเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจสีเทาอื่นๆ เช่น การทุจริต การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน การฉ้อโกงทางออนไลน์ เป็นต้น
ผลกำไรจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายนี้ มีความเกี่ยวข้องกับ "ชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชา"