เตือน ปชช.ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินร่วมบริจาคสร้างกำแพงให้ทหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน"ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินร่วมบริจาคสร้างกำแพงให้ทหาร" เนื่องจากไม่มีนโยบายต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด