xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 15.31 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,200.00 บาท ขายออกบาทละ 51,300.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,179.60 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,100.00 บาท