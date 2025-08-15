ปภ.แนะแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

นายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงความซุกซนและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก อาจทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติภัยในโรงเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติภัยในโรงเรียนดังนี้
อาคารเรียน ตรวจสอบราวบันไดให้มั่นคงแข็งแรง ไม่ปูพื้นด้วยกระเบื้องที่มีลักษณะมันวาว ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน และจัดทำเหล็กกั้นระเบียงและหน้าต่าง สนามเด็กเล่น ควรปูพื้นด้วยทรายหรือยางสังเคราะห์ และตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง หากชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที ตู้น้ำดื่ม ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และให้เด็กใช้แก้วรองน้ำจากก๊อก เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด โต๊ะ/เก้าอี้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่โยกเยก และไม่มีตะปูยื่นออกมา ประตูหน้าโรงเรียน ตรวจสอบประตู รางประตู และล้อเลื่อนให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ท่อน้ำ/รางน้ำ จัดให้มีฝาครอบหรือตะแกรงปิดกั้นมิดชิด สระน้ำ/บ่อน้ำ จัดทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำ และติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณริมน้ำ รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ สนามกีฬา ควรแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทกีฬา ตรวจสอบพื้นสนามและอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถนนหน้าโรงเรียน จัดให้มีผู้ดูแลความปลอดภัยในการรับ – ส่งเด็ก และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
