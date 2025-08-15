ทภ.2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดน ตรวจพบโดรนฝ่ายตรงข้าม 50 ลำ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ของฝ่ายตรงข้าม ในพื้นที่ชายแดน 37 ลำ พื้นที่ตอนใน 13 ลำ และตรวจพบการอพยพของประชาชนกัมพูชาพื้นที่ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร อีกทั้งยังตรวจพบแสงอินฟาเรด 10 จุด กำลังเคลื่อนที่จากหลังเขาพนมประสิทธิโส ขึ้นไปบนเขาห่างจากจุดตรวจ ประมาณ 1-2 กม. คาดว่ามีการเพิ่มกำลัง ฝ่ายเรายังคงมีการตรึงกำลังที่ฐานปฏิบัติการในเขตอธิปไตยของไทย มีการเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมา
กรณีเหตุการณ์ที่มีกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ใช้อาวุธปืนยิงใส่ประชาชนในพื้นที่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 68 เวลา 00.45 น. ส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว กำลังพล ร้อย.ร.1623 ได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องประมาณ 10 นัด บริเวณถนนข้างวัด บ.เขื่อนแก้ว อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ต่อมา หน่วยได้ดำเนินการตรวจสอบยอดกำลังพล และพบว่า พลฯ รัฐภูมิ เทพศิริ สังกัด ร้อย.ร.1623 ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมนำอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่งออกไป
ทั้งนี้ หน่วยในพื้นที่ได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่และสอบถามพยาน เบื้องต้นมีข้อมูลสอดคล้องกันว่า พลทหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อเหตุ จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกค้นหาอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลา 10.40 น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบชายแต่งกายชุดทหาร นอนคว่ำหน้า ถอดหมวกเหล็ก โดยมีอาวุธปืนเล็กยาวเอ็ม 16 วางอยู่ข้างกาย บริเวณห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 50 เมตร การปฏิบัติเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยใช้โดรนตรวจสอบทางอากาศ และจัดกำลังพลเข้าปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าว ภายหลังการตรวจสอบยืนยันว่าเป็น พลฯ รัฐภูมิ เทพศิริ ซึ่งได้ใช้อาวุธปืนประจำกายทำการอัตวินิบาตกรรมจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ในส่วนของสาเหตุ และแรงจูงใจ หน่วยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน และรายงานความคืบหน้าต่อไป
การดำเนินงานด้านจิตอาสา กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.25 ร่วมอำนวยความสะดวก ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดประทุมเมฆ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
ศอ.จอส. พระราชทาน จ.สุรินทร์ โดย นอภ.สังขะ, ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชม, ชุด ชป.กร.กกล.สุรนารีที่ 220, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสังขะที่ 8 และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ ณ บ้านเลขที่ 68 บ.ไทยสมบูรณ์ ม.2 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ศอ.จอส. พระราชทาน จ.บุรีรัมย์, รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ร.(ท.), จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับทีมเยียวยาจิตใจ รพ.ละหานทราย, อสม.ประจำหมู่บ้าน เข้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจญาติ ของ ร.ต. ธีรยุทธ กระจ่างทอง กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ บ.หนองยาง ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ญาติผู้เสียชีวิตมีกำลังใจดีขึ้น คลายความโศกเศร้า