อดีตบิ๊ก ศรภ.เผย 5 เรื่องเตือนสติคนไทย หลัง รบ.ทำสถิติในทางลบไว้เพียบ

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่าถึงขั้นที่ทำให้ประชาชนออกมาพูดว่า “ไม่ต้องมีพวกมึงกูก็อยู่ได้”
ปัจจุบันรัฐบาลชุดนี้ ทำสถิติในทางลบไว้แล้วหลายสิบเรื่อง ขอนำมาเล่าให้ฟังสัก 4-5 เรื่อง เป็นเรื่องเตือนสติคนไทย ครับ
1.รัฐบาลทำให้ราคาข้าวตกต่ำที่สุด ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ประชาชนยังไม่รู้เลยว่า รมว.พณ. ชื่ออะไร
2.สถานภาพของรัฐบาล ก็ตกต่ำ มากกว่าราคาข้าวเสียอีก ตกต่ำแบบที่ประเทศไทยไม่เคยมีรัฐบาลไหน อยู่ในสภาพที่แย่ถึงขนาดนี้มาก่อน แย่กว่ารัฐบาลอาจารย์ ปรีดี ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เสียอีก
3.ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านไป ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ไม่เคยทำงานอะไรเพื่อประชาชนจริงๆ เลยสักเรื่องเดียว ทั้งๆ ที่มีนายกฯ มาจากพรรคเดียวกันถึง 2 คน พอมีนายกฯรักษาการ ก็เกิด สงครามกับเขมร ซึ่งเกิดขึ้นมาจากเรื่องของ 2 ตระกูล ไม่เกี่ยวกับประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาเลย เมื่อเกิดเรื่องรบกันแล้ว ก็ต้องสู้กันให้สุดๆ เพื่อรักษาอธิปไตยชาติเอาไว้ แต่นายกฯรักษาการ กลับเอาเวลาไปไล่ล่าพรรคการเมืองของคนไทยด้วยกันแบบจริงจัง ตั้งอกตั้งใจ โยกย้ายข้าราชการจน สับสนไปหมด ทำเอาระบบราชการชะงักงัน ชลองานกันไปทุกกระทรวง
4.ฮุนเซนออกมาอัดแรงต่อ ตัวพ่อนายกฯ และ ตัวนายกฯเอง เกือบทุกวัน แต่ท่าทีของรัฐบาล และ พ่อนายกฯ ที่แสดงออก กลับเงียบ เหมือนเกรงอกเกรงใจ ฮุนเซน อยู่เช่นเดิม และ ยังหันมากลับมาอัดทหารแทนอีก เรียกว่า “กล้าไม่ถูกเรื่อง”
5.มีอีกหลายเรื่องลองนึกดูเอาเองครับ
สถานการณ์แบบนี้ มันบ่งบอกถึงความล่มสลายของรัฐบาลที่ใกล้เข้ามาทุกที นั้นหมายความถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วย ยังไม่นับถึงความมั่นคงของชาติ ที่เอาไปผูกไว้กับคนที่ไม่รู้เรื่อง อะไรนัก เช่น นายกฯมาเลย์สั่งให้ไปเจรจาปัญหาภาคใต้กับโจรก็ดันจะส่งคนไปเจรจากับเขาด้วย ฯลฯ เรื่องมัน “ เรือหาย ” มาถึงขนาดนี้แล้ว คนคุมรัฐบาลยังทำเป็นไม่รู้ห.. ไม่รู้เหวอะไรเลย
เอาเถอะครับ ผมว่าถึงเวลาจริงๆแล้ว ที่ควรออกมาจัดชุมนุมเตือนสติรัฐบาล กันหน่อย น่าจะดีไหมครับ
ไม่งั้นคนในรัฐบาล ก็ไม่หันมาสนใจเรื่องบ้านเมืองกันเลย ผู้แทนราษฎรก็เหมือนไม่มีอยู่ในสภา ไม่รู้มีไว้ทำไม เสียดายเงินเดือนเป็นแสน++ ตอนนี้มีแต่เรื่องวิ่งกันวุ่นไปหมดเรื่องฝากย้ายตำรวจ ย้ายผู้ว่าฯ เรียน วปอ. ฯลฯ คงมีแต่ประชาชน คนธรรมดา ที่ออกมาช่วยเหลือกันเอง ช่วยเหลือทหาร ปกป้องชาติ ตัวเป็นเกลียว .. เหนื่อยครับ