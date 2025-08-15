“เทพไท”ชี้ประเทศตอนนี้มีรัฐบาลเหมือนไม่มี เหตุบริหารล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า มีหรือไม่มีรัฐบาล มีค่าเท่ากัน
สำหรับประเทศไทยตอนนี้ มีรัฐบาลก็เหมือนไม่มี เพราะการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เหมือนกับสภาพรัฐล้มเหลว ปัญหาเรื่องความมั่นคงของรัฐ นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ไม่มีผลในทางปฏิบัติ ในขณะที่บ้านเมืองมีปัญหาล่อแหลมเกี่ยวกับความมั่นคงบริเวณชายแดน ทั้งปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศมา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายทักษิณ ชินวัตรผู้เป็นพ่อ ก็ได้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สร้างความหวังให้คนภาคใต้ ว่าจะได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปี ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
จนล่าสุดนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย เสนอตัวเป็นคนกลางแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้นำเสนอประเด็นการแก้ไขปัญหาขึ้นมา โดยรัฐบาลไม่รู้เรื่องเลย ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจและก็ไม่พูดถึงประเด็นการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย ทั้งที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นทุกวัน
ส่วนความขัดแย้ง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาลชุดนี้ก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ดูจากผลการสำรวจของนิด้าโพล พบว่าประชาชนพึงพอใจให้ความไว้วางใจกองทัพและทหาร สูงถึง 96-97% แตรัฐบาลได้ความได้รับความเชื่อถือต่ำมาก จนประชาชนไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเห็น หรือการแก้ปัญหา หรือการนำเสนอเรื่องใดๆเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือการสู้รบ หรือการแก้ปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ประชาชนกลับให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธาต่อทหารและกองทัพมากกว่ารัฐบาลและฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลจะต้องเป็นฝ่ายควบคุมเป็นผู้กำหนดนโยบาย ให้กองทัพเป็นฝ่ายปฏิบัติ
แต่ในขณะนี้ฝ่ายการเมืองล้มเหลว ขาดความน่าเชื่อถือ บทบาทสำคัญจึงตกอยู่ที่กองทัพและทหาร ยิ่งนับวันยิ่งเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากบทบาทของพลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่2 บทบาทความเป็นนายทหารฮีโร่ที่ประชาชนให้ความศรัทธา ยิ่งช่วงใกล้เกษียณ พลโทบุญสิน ก็เดินสายพบปะพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ถ้าใครได้ติดตามการขึ้นเวทีที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเห็นบทบาทสำคัญของพลโทบุญสิน พูดแสดงความในใจ หรือการแก้ปัญหาพื้นที่ขัดแย้งในชายแดนไทย-กัมพูชา โดยไม่จำเป็นต้องฟังเสียงของรัฐบาลเลย มีอิสระอย่างเต็มที่ แล้วก็พูดได้ชัดว่า การแก้ปัญหารักษาธิปไตยเป็นหน้าที่ของทหาร ส่วนรัฐบาลก็แก้ปัญหาของรัฐบาลไป
ซึ่งเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ล้มเหลว ไม่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยเสื่อมศรัทธาจากประชาชน แต่กองทัพทหาร กลับเป็นหลักในการรักษาธิปไตยของชาติ
เมื่อเป็นเช่นนี้ ต้องตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่า เราจะมีรัฐบาลแบบนี้ไว้ทำไม?