พรรคประชาชนแถลงคว่ำงบฯ 69 ซัด! ไม่สอดรับสถานการณ์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) แถลงถึงทิศทางการโหวตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวาระ 3 ว่า พรรคประชาชนมีมติการลงคะแนนไม่เห็นชอบในวาระ 3 หรือคือการคว่ำ ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 69 โดยมีจุดยืนดังนี้ เนื่องจากหากเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ และมีการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมของงบฯ 2569 ที่จะรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาโดยตลอด แต่ทางรัฐบาลหรือกรรมาธิการเสียงข้างมากเองก็ดี ไม่ได้นำเอาข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอีกว่า หากประชาชนติดตามการอภิปรายตลอดสองวันที่ผ่านมา รวมถึงช่วงเช้าของวันนี้ จะเห็นว่ามีจุดที่ผิดปกติที่เป็นไขมัน เป็นงบประมาณที่ไม่จำเป็นซึ่งสามารถที่จะลด ละ เลื่อน โครงการต่างๆ เหล่านั้นออกไปได้ เพื่อเตรียมงบประมาณเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจำเป็น และเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ แต่ว่าท้ายที่สุดเรายังเป็นเสียงข้างน้อยในสภาฯ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณได้แม้แต่มาตราเดียว จึงเป็นเหตุผลที่ในวาระ 3 พรรคประชาชนยืนยันคว่ำ ไม่เห็นชอบกับงบประมาณปี 2569