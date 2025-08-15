CIB บุกรวบ 2 ผู้ต้องหา-ยึดของกลาง รง.ผลิตซีอิ๊ว ซอสปรุงรส กาแฟเถื่อน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและทลายโรงงานผลิตสินค้าปลอม 3 จุด ทั้งในกรุงเทพฯ และปทุมธานี โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย และยึดของกลางรวมกว่า 75,000 ชิ้น
การสืบสวนขยายผลจากตลาดลาวบางปะกงใน จ.ฉะเชิงเทรา ไปจนถึงโรงงานใหญ่ใน จ.ปทุมธานี พบกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและผิดสุขลักษณะอย่างรุนแรง โดยผู้ต้องหาได้ลักลอบผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส กาแฟ และผงชูรส ปลอมยี่ห้อดัง โดยใช้มือกรอกสินค้าลงขวดและผสมสารเคมีอันตราย รวมถึงสีผสมอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อหลอกลวงผู้บริโภค และกระจายสินค้าไปขายทั่วประเทศ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า และสังเกตบรรจุภัณฑ์หรือคุณภาพของสินค้าก่อนการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้