ทีมโฆษก ทบ.เผยพบกำลังพลผู้ก่อเหตุในพื้นที่ อ.กาบเชิง เสียชีวิต คาด "อัตวินิบาตกรรม"

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ช่วงเช้ามืดวันที่ 15 สิงหาคม 2568 หน่วยทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เร่งติดตามค้นหา พลทหารรัฐภูมิ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 หลังออกจากที่ตั้งหน่วยพร้อมอาวุธปืนโดยไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่ช่วงกลางดึก และภายหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืน ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ล่าสุด เจ้าหน้าที่พบพลทหารดังกล่าวเสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการอัตวินิบาตกรรม เนื่องจากพบหมวกเหล็กและอาวุธประจำกายวางอยู่ข้างลำตัว ขณะนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนิติเวชอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และชันสูตรพลิกศพ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในกระบวนการสืบสวนตามกฎหมาย และเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดต่อไป