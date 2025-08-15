xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -8.05 จุด มูลค่าซื้อขาย 27,450.82 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 8.05 จุด หรือ -0.64% ที่ระดับ 1,258.62 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 27,450.82 ล้านบาท