ประกาศราคาทองครั้งที่ 2 [+50] รูปพรรณขายออก 52,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 11.32 น. ราคาทองขยับขึ้น 50 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,250 บาท ขายออกบาทละ 51,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,225.08 บาท ขายออกบาทละ 52,150 บาท