ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลัน อ.ร้องกวาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดแพร่ ได้ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ จ.แพร่ พบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ร้องกวาง และยังคงตกต่อเนื่อง ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาของ ต.บ้านเวียง ต.ไผ่โทน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง