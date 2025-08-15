คุมอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์-หญิงคนสนิทฝากขัง ค้านประกันตัว

เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ควบคุมตัวอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ หรือ นายสฤษฎิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ต้องหาในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ตาม ม.147 และปฏิบัติหน้าที่ทุจริตโดยมิชอบ ตามมาตรา 157 และนางสาวภูธินี ผู้ต้องหาในข้อหาเป็นผู้ให้การสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ตามมาตรา 147 และสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทุจริตโดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังที่อาคารรับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ขณะที่ควบคุมตัวออกมา นายสฤษฎิ์ มีท่าทีนิ่งเฉย แต่ก้มหน้าไม่ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงเงินที่ยักยอกไปจำนวนกว่า 4 ล้านบาท ว่าส่วนต่างที่ไม่ได้โอนให้สีกานั้นไปอยู่ที่ไหน และอยากจะชี้แจงอะไรกับสังคมและชาวพุทธหรือไม่ ขณะที่นางสาวภูธินี ก็ไม่ตอบคำถามถึงเงินที่ได้รับโอนจากนายสฤษฎิ์ ว่าเอาไปใช้ทำอะไรเช่นกัน
ทั้งนี้ ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีญาติหรือคนสนิทที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ขณะที่มีรายงานข่าวว่า ในระหว่างการสอบปากคำของทั้ง 2 คน ตลอดทั้งคืน ทั้งคู่มีท่าทางที่ไม่ค่อยเครียด ดูไม่ได้กังวล ซึ่งทั้ง 2 คน ได้ยื่นขอประกันตัว แต่พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชน และเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ซึ่งหลังจากนี้จะยังต้องขยายผลในอีกหลายประเด็นเพิ่มเติมต่อไป.