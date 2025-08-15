อินโดฯ เล็งเปิดตัวนโยบายลดค่าไฟฟ้ากระตุ้นการบริโภค

ซูซิวิโจโน โมเอเกียร์โซ ปลัดกระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาเปิดตัวนโยบายลดค่าไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการบริโภค อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยมาตรการลักษณะนี้จะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การส่งเสริมการบริโภค รักษาอำนาจซื้อ และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซูซิวิโจโน เน้นย้ำว่า มาตรการกระตุ้นดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตาม เขายังคงเตือนว่า มาตรการนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น เนื่องจากต้องใช้เงินทุนของรัฐ หลายด้านยังจำเป็นต้องประเมินให้ดี เพราะค่าไฟได้รับเงินอุดหนุนและเงินชดเชยด้านพลังงานอยู่แล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาในเชิงลึก เนื่องจากมีการอุดหนุนค่าชดเชยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงยังคงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซียเคยใช้การลดค่าไฟเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจมาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปีนี้