รัฐบาลย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ภายใน 31 ส.ค.นี้

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ย้ำเตือนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ให้รีบเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2568 เพื่อป้องกันโรครุนแรงและลดโอกาสป่วยหนักในช่วงฤดูฝน
ในปีงบประมาณ 2568 สปสช. ได้จัดเตรียมวัคซีนจำนวน 4.57 ล้านโดส กระจายให้หน่วยบริการทั่วประเทศแล้ว โดยองค์การเภสัชกรรมได้เริ่มส่งมอบวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ วัคซีนมีจำนวนจำกัด ผู้ที่จองคิวและเข้ารับบริการก่อนจะมีสิทธิก่อนจนกว่าวัคซีนจะหมด
สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ (1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ (สามารถให้ได้ตลอดการตั้งครรภ์) (2) เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี (3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด) (4) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป (5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (6) ผู้ป่วยธาลัสซีเมียหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ (7) ผู้มีภาวะอ้วน (น้ำหนัก >100 กก. หรือ BMI >35 kg/m²)
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศ จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทุกแห่ง เช่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพฯ คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพ หรือสอบถามที่สายด่วน สปสช. 1330 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถจองสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เลือกสิทธิ "สุขภาพดีป้องกันโรค" หรือโทร สายด่วน สปสช. 1330 กด 8 เพื่อจองคิวล่วงหน้า
นางสาวศศิกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ขอให้ทุกท่านในกลุ่มเสี่ยงรีบเข้ารับวัคซีนภายในเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยแข็งแรงอย่างยั่งยืน