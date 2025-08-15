xs
ราคาทองเปิดลดลง [-150] รูปพรรณขายออก 52,100 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับลดลง 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,200 บาท ขายออกบาทละ 51,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,179.60 บาท ขายออกบาทละ 52,100 บาท