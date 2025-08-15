สธ.เตรียมใช้งบฉุกเฉินซ่อม รพ.ที่เสียหายจากสถานการณ์ชายแดน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาขณะนี้ประชาชนเริ่มทยอยกลับบ้านเรือนแล้ว โดยในการลงพื้นที่ติดตามการคัดกรองประเมินความเสี่ยงสภาพจิตใจประชาชนใน 4 จังหวัด จำนวนประมาณ 5,000 คน พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายและมีความเครียดสูง ประมาณ 499 คน
ส่วนการซ่อมโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน จะต้องใช้งบฉุกเฉินในการซ่อมก่อน ส่วนการเรียกเก็บเงินชดเชยความเสียหายจากประเทศกัมพูชา ต้องประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ
นอกจากนี้ ในเรื่องการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งได้รับการชื่นชมว่าทำได้ดีแล้ว หนึ่งในนโยบายที่กำลังมีการผลักดันในขณะนี้คือ เงินค่าป่วยการ กรณีค่ารักษา ค่าห้องพิเศษ ค่าฌาปนกิจ และเงินบัญชีนอกงบประมาณ ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมว่าจากงบประมาณหนึ่งปีประมาณ 80,000 ล้านบาท หากสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาท ก็ควรมีรางวัลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง อสม. ที่ดำเนินงานช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาลงได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้ว