เงินบาทเปิดอ่อนค่าลงที่ระดับ 32.48 บาท/ดอลลาร์

15 ส.ค.2568



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (15 ส.ค.2568) ที่ระดับ 32.48 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.36 บาทต่อดอลลาร์