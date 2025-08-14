โฆษก ทบ.ตอกกลับเขมร! จี้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเคร่งครัด เลิกปั่นเฟกนิวส์

พล.ต. วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ฝ่ายไทยขอเรียกร้องกลับไปยังกัมพูชาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะหยุดการใช้อาวุธทุ่นระเบิดสังหารบุคคลต่อฝ่ายไทย และหยุดการเผยแพร่ข่าวสารที่บิดเบือน รวมถึงหยุดการเพิ่มเติมกำลังทหารบริเวณแนวชายแดน ซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้ว 15 วันเช่นกัน
ส่วนกรณีเรื่องการควบคุมเชลยศึก ฝ่ายกัมพูชาอาจไม่เข้าใจหลักปฏิบัติในระบบสากล ยืนยันว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรมสากล อีกทั้งก่อนหน้านี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้เข้าเยี่ยมเชลยศึกทหารกัมพูชา 18 นาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความน่ากังวลใดๆ
จึงขอเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิง และปฏิบัติตามแนวทางทั้ง 13 ข้อให้ครบถ้วน รวมทั้งยึดมั่นในหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการละเมิดมาโดยตลอด